Крымская «Таврия» и николаевский «Судостроитель» сыграли в ничью

Возрожденный на материковой Украине футбольный клуб «Таврия» сыграл 20 октября в ничью с николаевским клубом «Судостроитель» в восемнадцатом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 0:0.

В 17 туре «Таврия» в домашнем матче минимально обыграла «Мир» из Горностаевки (Херсонская область).

После 18 туров в активе «Таврии» – 25 очков, команда занимает шестую строку в турнирной таблице.

Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года. До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.