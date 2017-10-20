Российский «Сбербанк» не видит возможностей работать в аннексированном Крыму из-за возможности попасть под международные санкции. Об этом 20 октября рассказал глава банка Герман Греф на лекции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщает «РИА Новости».

«Можете себе представить, что такое цена вопроса для «Сбербанка». Это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности страны в целом. Поэтому спекулянты, которые эти темы все время поднимают, – это люди, которые не понимают, что лежит на кону, или они умышленно все это дело раздувают. Нет такой схемы, которая позволила бы нам работать, не попав под весь пул санкций, такой схемы мне не известно… Таких схем нет. Если бы такие схемы были – мы бы обязательно были там», – сказал Греф.

По его словам, у «Сбербанка» есть один выбор «получить весь набор санкций и обречь страну на это, либо выйти из Крыма».

В 2014-ом году, по данным Центробанка России, на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Крупные российские организации, опасаясь международных санкций, так и не решились вести в Крыму свою деятельность.

Уже в 2014 году Центробанком России были отозваны лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015-го года количество организаций в Крыму снизилось до двадцати. Сейчас их остается меньше 10.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70-ти украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.

В марте в Париже начались слушания по иску «Ощадбанка» к России в рамках двустороннего договора о защите инвестиций. Банк обвинил Москву в тотальном уничтожении его инвестиций в Крыму из-за аннексии. Также Украина поддерживает иски в международные суды против России на возмещение убытков пострадавшим от российской аннексии Крыма инвесторам, в том числе иски ПриватБанка.