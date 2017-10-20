Крымский правозащитник, фигурант «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку нуждается в срочной медицинской помощи, заявила корреспонденту Крым.Реалии жена политзаключенного Мерьем.

По ее словам, Эмир-Усеину Куку нужна помощь врача-стоматолога, однако в Симферопольском СИЗО такого специалиста нет.

«В целом он чувствует себя нормально. Но появились большие проблемы с зубами. У него был очень огромный флюс, долго сидел на обезболивающих, ждал стоматолога, постоянно писал жалобы. Но стоматолога не было. На 1800 человек, которых содержат в СИЗО, нет ни одного стоматолога, чтобы просто вырвать зуб, чтобы не было флюса. Другим заключенным также не оказывают помощь. Медпомощи нет вообще», – заявила супруга Эмир-Усеина Куку.

Кроме того, по словам супруги политузника, у Эмир-Усеина Куку нет возможности полноценно совершать намаз, поскольку у него нет даже отдельного места для сна. Чтобы занять тюремные нары, Эмиру-Усеину приходится меняться с сокамерником.

«Там очень маленькая камера, 11 человек на 8 мест. Он спит после утреннего намаза в 5 часов, меняется с каким-то дедушкой», – рассказала Мерьем Куку.

В то же время, по ее словам, На прошлой неделе супругам впервые почти за два года позволили свидание в СИЗО. Мерьем удалось поговорить с мужем через стекло и решетку. По ее словам, Эмир-Усеин Куку, сохраняет спокойствие и пытается поддерживать морально других.

Обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».