Совет Россия-НАТО запланировал встречу на следующей неделе

Заседание совета Россия-НАТО состоится 26 октября в Брюсселе, второй раз за этот год, сообщил офис генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 20 октября.

Отмечается, что главными темами встречи будут конфликты в Украине и Афганистане, а также пути снижения риска несчастных случаев во время военных учений и наблюдения за рубежом.

Последний раз совет НАТО-Россия встречался в Брюсселе в марте этого года. В прошлом году состоялось три таких заседания.

После российской аннексии украинского Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе НАТО «заморозило» все военное сотрудничество с Москвой, но не прекратило деятельности дипломатических каналов. Во время всех предыдущих заседаний Совета Россия-НАТО на уровне дипломатов стороны так и не достигли согласия.