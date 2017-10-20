Керченская переправа может остановиться из-за непогоды – «Морская дирекция»

Работа Керченской паромной переправы может быть остановлена в период с 24 до 27 октября из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы «Морская дирекция».

«Со второй половины дня 24 и до утра 27 октября прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается усиление скорости ветра до 20-25 м/c. Работа паромов будет осуществляться по фактической погоде. Большая вероятность полной остановки движения судов от суток и более», – говорится в сообщении.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.