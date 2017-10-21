Крымские картины Айвазовского будет сложно вернуть из России в Украину – украинский ученый

Украине будет сложно вернуть картины Ивана Айвазовского, если их вывезут из крымских музеев в экспозиции Третьяковской галереи в России, считает руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины Сергей Кот. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Очень жаль, но Украина пока никак не может вернуть работы художника. Опыт показывает, что этого, вероятно, не произойдет. В Третьяковской галерее до сих пор экспонируют лучшую мозаику Михайловского Златоверхого собора Дмитрия Солунского 12 века. В 1938 году ее взяли на выставку на 750-летие «Слова о полку Игореве», всего на три месяца. Увы, никто и не думает возвращать мозаику в Киев», – заключил эксперт.

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В 2016 году 38 картин Ивана Айвазовского из Феодосии были переданы в московскую Третьяковскую галерею. Министерство культуры Украины в ответ заявило о нарушении статьи 5 Гаагской Конвенции от 1954 года, которая запрещает вывозить ценности с оккупированных территорий.

Позднее директор Феодосийской галереи имени Ивана Айвазовского Татьяна Гайдук сообщила, что в картины вернулись в Крым, и больше их не планируют вывозить в Россию.

В феврале 2017 года в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Крыма.

После аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.