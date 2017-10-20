Суд в Крыму оставил в силе срок ареста для четверых фигурантов «дела Хизб-ут Тахрир» – адвокат

Подконтрольный России крымский суд 20 октября оставил в силе срок содержания под стражей для фигурантов ялтинского «дела Хизб-ут Тахрир» Рефата Алимова и Вадима Сирука. В этот же день прошли заседания касательно арестованных в октябре в Бахчисарае крымчан Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемета Белялова, мера пресечения для них также осталась неизменной. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«Я думаю, мы будем обжаловать закрытие заседаний, потому что в очередной раз заседания проходили в закрытом режиме. По поводу кассаций, пока не решили», – отметил Семедляев.

4 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на два месяца продлил срок содержания под стражей четырем фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир». Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук останутся в СИЗО до 9 декабря.

12 октября в аннексированном Крыму российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая: Тимура Ибрагимова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеста Аметова. ФСБ инкриминирует им участие в террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения задержанным в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».