В Керчи директора колледжа подозревают в присвоении средств – СМИ

Подконтрольная кремлю прокуратура Крым проводит проверку в отношении директора Керченского политехнического колледжа Ольги Гребенниковой. Как сообщают 20 октября крымские СМИ, речь идет о не целевом использовании и присвоении бюджетных средств руководством учебного заведения.

«От граждан поступило сообщение о противоправных действиях руководящего состава «Керченского политехнического колледжа». По данным обращениям была начата проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», – сообщает сайт «Крыминформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сайт «Керчь ФМ» информирует, что в правоохранительных органах не исключают, что еще одним фигурантом дела может стать родственница директора Лариса Гребенникова, которая возглавляет заочное отделение в политехническом колледже.

Комментариев Ольги и Ларисы Гребенниковой или их адвокатов на данный момент нет.

Сайт «Крыминформ» утверждает, что располагает письмом из Керченского политехнического колледжа, сотрудники которого якобы «выступили в защиту своего директора Ольги Гребенниковой» и расценивают происходящее как «травлю руководителя».

Ольга Гребенникова до российской аннексии Крыма на протяжении многих лет занимала должность заместителя начальника управления образования Керченского городского совета. Накануне 2014 года Гребенникова заняла кресло главы управления образования, но уже летом 2014 года ее освободили от должности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».