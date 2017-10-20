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Порошенко рассчитывает на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца года

Президент Украины Петр Порошенко надеется на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца года. Он заявил об этом во время визита в 10-ый мобильный пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины в Бортничах (Киев).

«Я настаиваю и подчеркиваю, чтобы с участием представителей всех фракций немедленно началась работа по разработке нового проекта (про Антикоррупционный суд – ред.), где будут учтены все предложения Венецианской комиссии», – сказал Порошенко.

Он добавил, что готов делегировать в рабочую группу, которая будет работать над документом, своего представителя, «чтобы в течение одной, двух, трех недель комиссия имела возможность представить согласованный законопроект».

Президент выразил надежду, что до конца 2017 года Верховная Рада примет этот закон, и он его подпишет. Порошенко напомнил, что в проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрено финансирование Антикоррупционного суда.

«Это индикатор, свидетельствующий о твердом намерении руководства государства запустить в следующем году этот принципиально важный судебный орган», – подчеркнул украинский президент.

17 октября у здания Верховной Рады началась акция протеста. Одним из требований ее участников является создание Антикоррупционного суда.

Необходимость создания Антикоррупционного суда в Украине неоднократно подчеркивали в ЕС.

Создание системы таких судов предусматривает закон о судоустройстве и статусе судей, которым была начата судебная реформа. В начале февраля законопроект об антикоррупционных судах зарегистрировали в Верховной Раде. Он, среди прочего, предусматривает, что судей должна выбирать отдельная конкурсная комиссия с международными экспертами в составе. Этот документ критиковали, в частности, в Высшем совете правосудия считают, что законопроект в этой редакции противоречит Конституции Украины.

В Украине в последние годы были созданы несколько новых органов, задачами которых является борьба с коррупцией, в частности, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по предупреждению коррупции.

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