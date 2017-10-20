Россия: Навальный собирает деньги на выплату штрафов участникам акций протеста

Российский оппозиционер Алексей Навальный собирает деньги на выплату штрафов, наложенные судами на 76 задержанных в ходе протестных акций 26 марта, 12 июня и 7 октября, сообщает российская служба Радио Свобода.

На своем сайте Навальный пишет, что в одиночку активисты не смогут заплатить эти незаконные, по его словам, штрафы. На это необходимо собрать более 840 тысяч рублей (около 380 тыс. грн. – КР), утверждает оппозиционер.

Алексей Навальный сообщает, что ранее удалось помочь 174 оштрафованным, на что было собрано 2 с лишним миллиона рублей (более 900 тыс. грн. – КР). В кампании приняли участие более 3200 человек.

Всего – по данным Навального – в основанный им Фонд борьбы с коррупцией и его избирательный штаб обратились за юридической помощью свыше 1200 человек.