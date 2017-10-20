Парубий подписал закон об условиях гастролей в Украине артистов из страны-агрессора

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об условиях гастролей в Украине исполнителей из страны-агрессора.

Принятый Верховной Радой 5 октября закон предусматривает, что если граждане страны-агрессора планируют выступать в Украине, организатор гастролей должен за 30 дней до их начала обратиться с запросом в СБУ о наличии или отсутствии оснований для недопущения этих людей к участию в упомянутых мероприятиях.

«При этом организатор должен предоставить Службе безопасности Украины достоверную информацию про имя и фамилию участника, указанные в его документе для въезда на территорию Украины, а также об использовании псевдонимов, принадлежности к творческим коллективам, другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность», – говорится в документе.

Согласно тексту законопроекта, СБУ предоставляет ответ в течение 10 дней, если все в порядке, организатор гастролей может заключить договор с исполнителем, который едет на гастроли.

В январе 2015 года Верховная Рада признала Россию государством-агрессором. Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, выступивших на аннексированной территории, или тех, кто высказался в поддержку российской аннексии Крыма, потеряли возможность выступать на материковой Украине.

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на июль этого года, около 70 артистов стали невъездными в Украину. Сначала запрет касался тех артистов, которые поддержали аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Позже запрет распространился на всех музыкантов, которые приезжали с гастролями или просто как туристы на Донбасс и в Крым в обход официальных украинских пограничных пунктов.