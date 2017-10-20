Президент Грузии подписал изменения в Конституцию

Президент Грузии Гиорги Маргвелашвили подписал изменения в Конституцию страны, сообщает 20 октября Радiо Свобода.

«Для меня чрезвычайно трудно подписывать это. Но несмотря на внутренние и внешние вызовы, а также на то, что мы должны принимать все шаги для предотвращения дестабилизации, я подписываю этот документ», – заявил Маргвелашвили на пресс-конференции.

Парламент Грузии на внеочередном заседании 13 октября преодолел вето президента, наложенное 9 октября, и принял новую Конституцию страны.

Новая Конституция обеспечивает переход Грузии на парламентское правление и существенно ограничивает полномочия президента. Она вступит в силу через год после президентских выборов. Ранее представители оппозиционных партий заявили, что могут организовать массовые акции протеста против новой редакции закона.