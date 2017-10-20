В Крыму Ильми Умеров попал в больницу

Осужденный в Крыму один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров попал в больницу, сообщил 20 октября крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Сегодня стало известно, что Ильми Умеров попал в больницу. После целого дня проведенного в Верховном суде Крыма, удалось проведать его в Бахчисарайской больнице», – написал Семедляев в Фейсбуке и опубликовал фотографии Ильтми Умерова.

По словам самого Ильми Умерова, причиной госпитализации стал приступ гипертонии.

«Подскочило артериальное давление, вызвал «скорую», привезли сюда. Теперь лечусь», – прокомментировал Умеров госпитализацию.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд Крыма 27 сентября приговорил одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму.

Ильми Умеров считает возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.