В Киеве открыли выставку фотографий детей крымских политзаключенных (+фото)

В «Крымском доме» в Киеве 20 октября открыли фотовыставку журналиста Антона Наумлюка, посвященную детям из семей крымских политзаключенных.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, шестнадцать фотографий рассказывают истории крымскотатарских детей, столкнувшихся с репрессиями в своих семьях. Открытие выставки посетили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи. Организаторами выставки выступили волонтеры Центр гражданских свобод и «Крымский дом».

«Идея выставки возникла после того, как я прочитала материал Наумлюка о детях крымских политзаключенных, который он готовил к Дню защиты детей. Мы собрали 16 историй, которые наиболее ярко показывают то, что происходит в Крыму, с чем столкнулись в самом начале своей жизни дети», – рассказала организатор выставки Александра Сурган.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил, что количество детей, семьи которых подверглись репрессиям в Крыму, будет расти. Сейчас, по данным организации «Бизим Балалар» («Наши дети» ), которая занимается помощью детям политзаключенных, таких детей более ста.

«Ответственность за этих детей – наша общая. Мы все должны заботиться о них. Думаю, что необходимо подумать о Фонде, который мог бы аккумулировать средства для помощи таким детям, на базе «Крымского дома», – предложил Юсуф Куркчи.

Выставка будет проходить в «Крымском доме» до 1 ноября.

Проект «Наши дети» был запущен в 2016 году в священный для мусульман месяц Рамадан. Миссия фонда – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар.

Проект принимает и распределяет не только финансовую помощь. Активисты также принимают вещи и игрушки, занимаются организацией отдыха и лечения детей, психологической реабилитацией, помощью по хозяйству.