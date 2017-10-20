Следующий саммит НАТО запланирован на июль в Брюсселе

Следующий саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля 2018 года, сообщил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после завершения саммита ЕС.

«Будем рады снова приветствовать всех союзников по альянсу», – сказал глава бельгийского правительства 20 октября.

Эту информацию подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который привел в Twitter эти же даты без дополнительных подробностей.

Традиционно саммиты НАТО проводились раз в два года, однако начиная со встречи на высшем уровне в июле 2016-го в Варшаве, они стали ежегодными.

В 2017 году саммит Североатлантического альянса также проходил в Брюсселе, где лидеров альянса впервые приветствовали в новой штаб-квартире НАТО, стоимостью более миллиарда евро. Она строилась с 2010 года и должна была начать работать с 1 января 2017 года. Но переезд руководящих структур НАТО в замедленном режиме продолжается, и вряд ли завершится до конца этого года.

Дипломаты в Брюсселе отмечают, что во время саммита будут обсуждать три ключевых для НАТО темы: усиление военного присутствия в Восточной Европе, выполнение европейскими странами своих обязательств по повышению расходов на оборону и ситуация в Афганистане, где с 2018 года альянс намерен снова расширить численность своей миссии.