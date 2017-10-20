Союз НАТО не готов дать отпор в случае нападения России – Der Spiegel

Союз НАТО не готов дать отпор в случае потенциального нападения России на восточном фланге, сообщает Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса.

В документе, цитируемом изданием, отмечается, что возможность сил быстрого реагирования НАТО адекватно ответить на вызовы, сомнительна. Кроме того, есть серьезные проблемы с логистикой в восточном крыле альянса.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску отказалась подтвердить или опровергнуть агентству DPA информацию немецкого издания. Она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур НАТО, количество которых значительно сократилось со времени Холодной войны.

После начала агрессии России против Украины НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, размещая в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона. Управлять миссией могут военные из США, Великобритании, Франции и Германии.