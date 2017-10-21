Госаудитслужба Украины выявила «незаконные расходы» на «Евровидении-2017»

Государственная аудиторская служба Украины выявила незаконные расходы во время организации и проведения музыкального конкурса «Евровидение» в Киеве. Об этом сообщило ведомство 20 октября.

В подготовленном документе отмечается, что нарушения на сумму около 15 миллионов евро связаны с неправильным ведением бухгалтерии и нарушениями при проведении закупок. В частности, выявлены случаи, когда фирмы, выигравшие тендер на услуги, но не имея возможности их оказать, привлекали субподрядчиков за меньшие цены. Наряду с этим, почти половина потраченных на организацию и проведение конкурса средств были направлены зарубежным компаниям, что проверить крайне трудно или невозможно.

Материалы ревизии, которая проводилась по поручению главы правительства Украины, переданы в правоохранительные органы.

Публичных комментариев по этому поводу ответственных за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» должностных лиц на момент написания новости нет.

Конкурс «Евровидение-2017» проходил в Киеве с 9 по 13 мая 2017 года.