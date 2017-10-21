В Крыму призвали военнослужащих-уклонистов добровольно явиться в правоохранительные органы

Военнослужащих крымчан, якобы уклоняющихся от прохождения службы в российском Черноморском флоте, призвали добровольно явиться в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба Следкома соседней России по аннексированному Крыму.

«Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные данной статьей (338 Уголовного кодекса соседней России (дезертирство) – КР), может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств», – говорится в сообщении.

В Следкоме уточнили, что под «стечением тяжелых обстоятельств» следует понимать «объективно существовавшие на момент самовольного оставления части (места службы) неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства».

Министерство обороны России в октябре заявило, что в аннексированном Крыму на военную службу в российской армии призовут более 2000 человек.

В силовом ведомстве утверждают, что призовники «будут выполнять воинский долг на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота».

Крымская правозащитная группа обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службы в российскую армию с территории аннексированного полуострова.

После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд продолжают набор крымчан в ряды своей армии. Массированной пропагандой службы в Вооруженных силах России сопровождаются многие массовые мероприятия на полуострове. Крымчан на улицах зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН.