Новый учебный год в «Къырым аилеси» – Musafir vaqtı

21 октября в эфире проекта о жизни современных крымских татар «Musafir vaqtı» говорят про новый учебный год в культурном центре «Къырым аилеси». Кто может учиться в этом заведении? Как происходит изучение традиций крымских татар? Кто обучает детей национальным песням и танцам, а также крымскотатарскому языку? Гость программы глава культурного центра «Къырым аилеси» – Анифе Куртсеитова.

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира: 11:00 – 11:20. Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), а также на сайте Крым.Реалии