Подконтрольный Кремлю Балаклавский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы 1982 года рождения, которая якобы угрожала применить насилие в отношении сотрудника полиции. Об этом накануне сообщила российская прокуратура Севастополя.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения на городском пляже в Инкермане, девушка угрожала ножом сотруднику полиции, который в то время находился при исполнении должностных полномочий.

«Суд назначил подсудимой наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года шесть месяцев с возложением обязанности пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании», – говорится в сообщении.