В Украине 70-я годовщина депортации населения из западных областей в Сибирь

В Украине 21 октября проходят траурные мероприятия в связи с 70-й годовщиной массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР в рамках операции советских спецслужб под кодовым названием «Запад».

По данным историков, операция «Запад» – самая массовая депортация, которую провела советская власть в Западной Украине в 1947 году. Одной из ее главных целей было нейтрализовать деятельность Украинской повстанческой армии и тех, кто ей помогал. В течение суток было вывезено около 78 тысяч украинцев в Казахстан и отдаленные районы Сибири.

«Даже после окончания самой кровавой войны – Второй мировой – сталинские каратели продолжали терроризировать наш народ репрессиями и депортациями. Но уничтожить его свободный дух так и не смогли», – отметил на странице в Фейсбуке президент Украины Петр Порошенко.

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