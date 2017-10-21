В России завершили следствие по «делу Сущенко» – адвокат

Адвокат Марк Фейгин утверждает, что в соседней России завершили следствие по делу украинского журналиста Романа Сущенко. В комментарии корреспонденту «Укринформа» он сообщил, что вместе с подзащитным начал ознакомление с десятью томами следственного дела.

«Нам с Романом Владимировичем (Сущенко – КР) было заявлено об окончании следствия. Дело состоит из 10 томов – процессуальные, оперативные материалы. Подробней говорить не могу, поскольку на деле –гриф гостайны. Мы с моим подзащитным сейчас изучаем второй том», - сказал Фейгин.

Он уточнил, что окончательно тактику защиту будет вырабатывать с Сущенко после ознакомления со всем массивом данных.

«Но хочу уточнить, что в главном наша позиция прежняя. Сущенко не признает вины. И сегодня он опять отказался давать на себя показания, ссылаясь на 51-ю статью», – отметил адвокат.

Публичных комментариев российских следственных органов по этому поводу пока нет.

Федеральная служба безопасности России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона, а также мировое сообщество называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.