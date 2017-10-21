В Киеве задержали вооруженного мужчину, который шел под Раду – полиция

Национальная полиция Украины сообщила о задержании в Киеве утром 21 октября мужчины, который шел на акцию под Верховной Радой с винтовкой с оптическим прицелом, пистолетом и ножом. Об этом сообщила Нацполиция на странице в Фейсбуке.

«Личность мужчины установили. Это житель Одесской области, 1993 года рождения. Объяснил, что оружие приобрел в Одесской области несколько дней назад. С какой целью он приехал в Киев и почему с оружием прибыл на Грушевского, будет установлено в ходе следствия. Оружие отправим на экспертизу», – сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

17 октября несколько тысяч человек вышли на митинг возле Верховной Рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Часть участников акции осталась у парламента.