В Крыму назначили служебное расследование в отношении руководителя Алупкинской больницы

Подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Голенко назначил служебное расследование в отношении руководителя Алупкинской больницы из-за поступивших жалоб от населения и персонала больницы. Об этом он доложил российскому главе полуострова Сергею Аксенову, сообщила 20 октября пресс-служба ведомства.

«По каждому пункту, который был обозначен людьми, проведем служебное расследование, в том числе – в отношении руководителя Алупкинской больницы, которая по причине болезни не участвовала в собрании. Озвученные гражданами проблемы касались заработной платы, оснащения больницы, в том числе медикаментами», – сказал Голенко.

По его словам, «недели будет достаточно, чтобы завершить служебную проверку и сделать соответствующие выводы».

В ходе встречи Аксенов рассказал, что якобы из-за проблем с начислением зарплат был уволен главврач Симферопольской центральной районной клинической больницы.

Глава Крыма поручил Голенко сформулировать до 1 декабря «предложения по повышению эффективности самой системы (здравоохранения – КР)».

В октябре 2016 года подконтрольный России министр здравоохранения Крыма Александр Голенко подписал приказ об расторжении трудового договора с руководителем клинической больницы имени Семашко Еленой Соболевой.

Ранее подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма направила материалы проверки в следственный орган для открытия уголовного дела по факту якобы незаконных выплат в клинической больнице имени Семашко на сумму 17,7 млн рублей (около 7,8 млн гривен – КР).