Спецкоры немецких СМИ в Москве попали в базу «Миротворца» за посещение Крыма

Корреспонденты немецких СМИ в Москве Кристина Хебель и Тилько Грисс попали в базу украинского сайта «Миротворец» за якобы «сознательное нарушение государственной границы Украины» с целью проникновения в аннексированный Россией Крым.

Информация о немецких журналистах появилась на сайте «Миротворец» после того, как в Фейсбуке " target="_blank">опубликовали пост о том, что Хебель и Грисс «побывали в гостях» у крымской IT-компании SolarLab, офис которой расположен в Севастополе.

По данным из открытых источников, Хебель является московским корреспондентом немецкого издания Spiegel Online. В свою очередь Грисс, который также работает в Москве, представляет Deutschlandradio.

Информация о посещении Крыма отсутствует на страницах Хебель и Грисс в социальных сетях. Крым.Реалии обратились к ним за комментариями по поводу возможного нарушения украинского законодательства, но на момент написания материала не получили ответа.

Кристину Хебель часто цитируют русскоязычные СМИ. Так, российская редакция Deutsche Welle в августе 2017 года наводила слова немецкой журналистки о высказываниях лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера, который заявлял о необходимости улучшить отношения с Россией и предлагал признать Крым российским.

По словам Хебель, слова Линднера можно расценить как целенаправленную провокацию главы партии, который хотел вернуть свою партию в бундестаг.

«Но какой ценой? Предложениями Путину с тем, чтобы он мог сохранить лицо? Хозяину Кремля, который аннексировал Крым и тем самым грубо нарушил международное право? Тому, кто и по сей день дает возможность снабжать пророссийских сепаратистов на востоке Украины оружием и деньгами?» – цитирует слова Кристины Хебель Deutsche Welle.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.