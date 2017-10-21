Украина в ООН призвала оперативно реагировать на нападения на свободные СМИ в Крыму

Делегация Украины на заседании четвертого комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций призвала международное сообщество удвоить усилия по борьбе с российской пропагандой и оперативно реагировать на все нападения на свободные СМИ в Крыму и на Донбассе. Об этом говорится в заявлении украинской делегации, которое опубликовало Постоянное представительство Украины при ООН.

«Журналисты, которые осмеливаются подавать информацию иначе, в разрез с позицией российских оккупационных властей, подвергаются преследованиям, задержанию, приговору и даже запрету на работу. Последний пример – то, что произошло, например, с крымским журналистом Николаем Семеной, который в сентябре получил условный тюремный срок в течение двух с половиной лет и трехлетний запрет на проведение журналистской работы по сфабрикованным обвинениям», – говорится в заявлении.

Таким образом, украинская делегация считает, что проблемы, связанные с нарушениями свободы СМИ на Донбассе и в Крыму «должны быть в центре внимания международного сообщества, и необходимо оперативно реагировать на все нападения на свободные СМИ».

Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев 12 октября на сайд-ивенте, который прошел в рамках сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге рассказал о нарушениях свободы слова в аннексированном Крыму.

После аннексии Крыма участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и аннексированном ею полуострове организации «Хизб ут-Тахрир».