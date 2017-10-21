В Крыму экс-руководителей госучреждения подозревают в хищении выделенных на ремонт отопления миллионов

Российкое управления МВД по Крыму возбудило уголовное дело по факту хищения бывшими руководителями одного из государственных учреждений аннексированного полусотрова восьми миллионов рублей (около трех миллионов гривен – КР), выделенных им на ремонт отопления. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2016 года госучреждение заключило два договора с коммерческой фирмой по капитальному ремонту здания и отопления на общую сумму свыше 36 млн рублей (14,8 млн гривен – КР), подрядчик якобы отобразил недостоверные сведения относительно примененных на объекте материалов.

«Противоправные действия начальника учреждения и его первого заместителя, а также директора частного предприятия привели к необоснованному перечислению в адрес подрядчика суммы более 8 млн рублей», – сообщили в ведомстве.

МВД утверждает, что бывших чиновников задержали и предъявили им обвинение по двум статьям Уголовного кодекса России.