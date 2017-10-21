В Крыму отчитались о спасении людей, которые потерялись возле ущелья над Ялтой

Крымское управление МЧС России сообщило о спасении двух людей, которые заблудились возле ущелья Уч-Кош на труднопроходимых скалах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших, жителей Ялты, со скального участка в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. Спасательная операция длилась около двух с половиной часов», – говорится в сообщении.

Крымские спасатели утверждают, что с начала года в горно-лесной зоне спасли 274 человека, в том числе 15 детей.

Уч-Кош – это трещина в горах, когда-то возникшая из-за тектонических движений. Из открытых источников известно, что отвесные скальные стены в некоторых участках достигают высоты 100 метров. Длина ущелья более 5 километров. Кое-где расстояние между склонами в ущелье сокращается до 10 метров.

В марте этого года в ущелье Уч-Кош нашли тело бывшего лесника Гурзуфского лесничества. В ноябре прошлого года в ущелье спасли мужчину, который в результате падения сломал ребра.