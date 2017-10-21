Правозащитники: мирные собрания «обошлись» крымчанам в почти три миллиона после аннексии полуострова

С марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, российские суды полуострова вынесли 268 приговоров участникам различных мирных собраний на общую сумму – почти три миллиона рублей (около 1,3 млн гривен – КР). Об этом 20 октября на брифинге сообщили украинские правозащитники, которые подготовили инфографику о преследовании участников мирных собраний на полуострове.

В разработке инфографики принимали участие эксперты Крымской правозащитной группы, Медийной инициативы за права человека и Украинского Хельсинского союза по правам человека.

По данным правозащитников, самый большой штраф за участие в мирном собрании достиг 150 тысяч рублей.

В инфографике отмечено, что участников мирных собраний в аннексированном Россией Крыму привлекают не только к административной, но и к уголовной ответственности, среди них – заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

11 сентября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к восьми годам заключения по обвинению в «организации массовых беспорядков», произошедших 26 февраля 2014 года между участниками митингов, с одной стороны сторонников территориальной целостности Украины, с другой – пророссийских активистов у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе. Чийгоз отверг все обвинения в свой адрес и назвал дело политически мотивированным.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».