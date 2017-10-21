Крым – на деньги, Собчак – в президенты? – Крымский.Пармезан

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 21 октября Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Есть ли шансы у Собчак стать президентом России? Как новые правила для ГИБДД скажутся на жизни крымских водителей? Почему Крым оценили в 200 рублей?

Ответы на этии другие вопросы в нашей программе. Время эфира: 17:30 – 18:00. Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), на средних волнах (549 АМ), а также на сайте Крым.Реалии.