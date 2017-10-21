В Киеве установят около 3 тысяч уличных камер – Кличко

В Киеве установят около трех тысяч видеокамер с целью обеспечения безопасности граждан. Об этом написал на странице в Фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко, комментируя похищение младенца из детского сада 20 октября.

«Уже почти 5000 камер видеонаблюдения с распознаванием лиц установлены в учреждениях и общественных местах Киева. Вся информация стекается и обрабатывается в городском дата-центре. И правоохранительные органы используют ее... В ближайшее время появится еще 3000 видеокамер», – сказано в сообщении мэра.

Кличко также поблагодарил полицейских, которые нашли и задержали похитителей менее, чем за сутки.

Полиция Киева 20 октября сообщила, что в Оболонском районе Киева из детского сада похитили младенца. По данным правоохранителей, ребенка украли, когда отец девочки пошел забирать старшую дочь.

На следующий день в полиции сообщили о задержании в Вышгороде Киевской области мужчины и женщины. Лицо женщины зафиксировала установленная на здании детского сада видеокамера.

Полиция открыла уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека, предусматривающей лишение свободы сроком до 10 лет.