ГИБДД в Крыму: до 2019 года на дорогах полуострова появятся 285 видеокамер

Подконтрольное Кремлю управление ГИБДД МВД по Крыму сообщает, что до 2019 года на дорогах аннексированного полуострова установят 285 камер.

«В настоящее время работает 8 камер фото- и видео- фиксации. А до 2019 года на полуострове установят ещё 285 камер», – цитирует пресс-служба ведомства российского начальника центра фиксации правонарушений ГИБДД Дмитрия Леонтьева.

Как уточняется в сообщении, камеры установят и на потенциально опасных участках строящейся трассы «Таврида».

С 20 октября в России вступают в силу новые правила для сотрудников ГИБДД. Теперь они смогут останавливать машины где угодно и легально устраивать «засады» на нарушителей. Кроме того, если водитель будет снимать инспектора на камеру против его желания, то рискует получить штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток. Выйти из автомобиля отныне нужно будет по первому требованию, а инспектор может курить, общаясь с водителем.

О начале строительства автомобильной дороги «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь) в Крыму сообщили 12 мая. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.