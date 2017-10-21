Подрядчики 19 объектов российской целевой программы в Крыму не выполнили обязательства

Власти Крыма разорвали контракты с подрядчиками строительства 19 объектов российской целевой программы по социально-экономическому развитию аннексированного полуострова. Об рассказал в комментарии радио «Спутник в Крыму» подконтрольный Кремлю спикер подконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов.

«По 10 объектам ведутся претензионные работы по возврату аванса, то есть организация (которая занималась строительством – КР) «умерла», но это не значит, что объект потерян. Будет новая процедура, новый подряд. По 19 объектам уже расторгнуты контракты. Возможно, преследования начнутся, если там (при строительстве объектов – КР) использовались мошеннические схемы», – отметил Константинов.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 13 октября проверил строительные объекты в Симферополе, строящиеся в рамках российской федеральной целевой программы и остался недоволен, поскольку многие из них серьезно отстают от графика работ.

По сообщениям крымской прессы, cимферопольцы одобрили план развития города на 13 лет. Городские власти обещают возродить местное производство, но при этом на 20% сократить выброс в воздух вредных веществ и увеличить на 71% долю экологически чистого общественного транспорта.

Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития аннексированного Крыма в августе 2014 года. В ноябре 2016 года запланированные на пять лет затраты увеличили до 770 миллиардов рублей.

Финансирование российской федеральной целевой программы для Крыма в этом году должно увеличиться на 72 миллиарда рублей при нынешнем гарантированном объеме дополнительной помощи в 59 миллиардов.