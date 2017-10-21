Дональд Трамп намерен рассекретить документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди

Президент США Дональд Трамп 21 октября сообщил о намерении снять гриф секретности с ряда документов, касающихся убийства экс-президента Джона Кеннеди.

«При условии получения большей информации я, как президент, позволю открыть засекреченные документы по Джону Ф. Кеннеди», –написал Трамп в Твиттере.

Американский телеканал СNN позже напомнил, что 26 октября истекает установленный конгрессом США крайний срок публикации до сих пор засекреченных документов по убийству Джона Кеннеди, в том числе из ФБР и ЦРУ.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных представителей администрации Трампа сообщило, что глава Белого дома собирается заблокировать публикацию части документов посвящённых убийству Кеннеди, поскольку они могут нанести ущерб национальной безопасности.

В 1992 году Конгресс США принял закон о том, что материалы по убийству Кеннеди могут быть рассекречены лишь через 25 лет. Некоторые документы добавили в этот архив спустя много лет после «преступления века» 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас.​