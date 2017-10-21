В Белогорском районе Крыма охотники возобновили облавы на волков

В аннексированном Крыму в Белогорском районе охотники возобновили облавы на волков в связи с участившимся обращениями жителей о нападении хищников на домашний скот. Об этом 21 октября сообщил корреспонденту Крым.Реалии общественник из Белогорского района Прохор Буркальцев.

«Волки в степном Крыму нападают на скот. В лесу их активность также заметна. Однако в села под лесом звери пока не заходили», – рассказал Буркальцев.

По информации общественника, 17 октября в Белогорском районе в рамках очередной облавы егеря застрелили молодого волка.

Предыдущие облавы на волков прошли в январе текущего года после того, как звери загрызли около двадцати овец в Русаковке и почти пятьдесят домашних коз в селе Богатом Белогорского района.

Местные жители обращались к собственнику парка львов «Тайган» Олегу Зубкову с просьбой изловить волков.

«Ко мне уже обращались жители близлежащих сел с просьбой отловить волков, но волк – очень осторожное животное, поймать их живьем очень сложно, поэтому помочь тут могут только охотники», – сообщил Зубков после зимнего нападения животных.

Роспотребнадзор причислил аннексированный Крым к региону, в котором ситуация по заболеванию бешенством у животных остается напряженной. По данным ведомства, основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь – безнадзорные, а из диких животных – лисы, енотовидные собаки, волки.