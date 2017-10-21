Протестующие под Верховной Радой объявили «ультиматум» президенту

Вечером 21 октября митингующие под Верховной Радой в Киеве объявили «ультиматум» президенту Украины Петру Порошенко. Как передает Радіо Свобода, соответствующее заявление от имени участников акции с импровизированной сцены сделал человек по кличке «Катана».

По словам активиста, в течение пяти рабочих дней глава государства должен внести на рассмотрение парламента законопроекты об импичменте президента и о Антикоррупционный суд.

«Если наши требования не будут воплощены в реальность, мы покажем, кто мы есть и на что мы способны», – сказал он, назвавшись офицером батальона «Донбасс».

Другие активисты, выступавшие на сцене, повторили ранее озвученные требования: создание Антикоррупционного суда, снятие депутатской неприкосновенности и внесение изменений в избирательное законодательство.

Депутат партии «Самопомощь» Егор Соболев позже написал в Фейсбуке, что «ультиматум» президенту – это инициатива «ветеранов войны за независимость».

В Администрации президента Украины заявления активистов на данный момент не прокомментировали.

В первый день протестов под зданием украинского парламента Петр Порошенко заявлял, что мирные демонстрации – важный элемент демократии, и что он с пониманием и уважением относится к их участников.

Позже президент отметил, что реальная цель организаторов акций протеста – дестабилизация ситуации в Украине.

Протесты под Верховной Радой начались 17 октября. Из-за столкновений в ходе акций пострадали четыре человека, в том числе работник полиции.