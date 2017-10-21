Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Киеве с участием руководителя «ОУН» Коханивского

Главное управление Национальной полиции в Киеве 21 октября сообщило об установлении обстоятельств стрельбы с участием руководителя добровольческого движения «ОУН» Николая Кохановского.

«В 16:50 в дежурную часть поступила информация, что возле станции метро «Академгородок» происходит драка и слышны выстрелы. На место происшествия были срочно направлены наряды полиции. Предварительно установлено, что там находился Николай Кохановский с женой», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, у Коханивского возник словесный конфликт, во время которого руководитель добровольческого движения «ОУН» сделал несколько выстрелов в незнакомца.

В сообщении полиции уточняется, что у потерпевшего касательные ранения в спину и ногу.

«На месте происшествия в траве обнаружены ПМР и стреляные гильзы калибра 9 миллиметров. На месте работает следственно-оперативная группа. Мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта », – добавили в полиции.

На странице добровольческого движения «ОУН» в Фейсбуке сказано, что на Коханивского напали вооруженные люди, и после госпитализации в больнице его отвезли в райотдел.

Николай Коханивский на данный момент не прокомментировал ситуацию.