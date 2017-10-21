В Севастополе сообщили о расширении географии экспорта морепродуктов

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя сообщает о 10 севастопольских предприятиях рыбодобывающей отрасли, получивших разрешение на торговлю рыбой с Турцией, Беларусью и Казахстаном.

«Это фирмы по добыче морепродуктов, которые хотят расширить территорию своей деятельности. Они приводят свое судно в порядок, потом приглашают комиссию, в которую входят представители территориального управления службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Крыму», – цитирует пресс-служба росийского правительства Севастополя начальника отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Елену Лукьянову.

По словам чиновника, указанные предприятия «попали в реестр в предприятий Таможенного Союза и третьих стран», что дает

право продавать рыбу, выловленную в акватории Черного моря не только в соседнюю России но и в Беларусь, Казахстан и Турцию.

Москва в августе 2014 года ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении Москвы санкции за аннексию Крыма и российскую роль в конфликте на Донбассе. В список российских санкций вошли США, страны Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

В августе 2015 года эмбарго было распространено на страны, которые присоединились к антироссийским санкциям позже, в том числе, с отсрочкой – на Украину.

Россия также сообщила о том, что с 1 января 2016 отменяет преференциальный режим для Украины в зоне свободной торговли в рамках СНГ. Это стало ответом на запуск зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.