В Черном море могут провести испытание нового пассажирского судна «Комета»

Российский судостроительный завод «Вымпел» сообщил 20 октября о намерениях отправить в аннексированный Крым первое морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» для испытаний в Черном море.

«Планируется в ближайшее время строительство пяти «Комет». Всего на Черное море мы намерены поставить порядка 20 таких единиц», – цитирует пресс-служба завода генерального директора предприятия Олега Белкова.

В сообщении уточняется, что в 2018 году судно введут на маршрут «Севастополь-Ялта».

Подконтрольный Кремлю генеральный директор Севастопольского морского порта Сергей Емельянов в октябре заявлял, что приморские города Крыма могут связать пассажирскими катерами. Чиновник считает, что водный транспорт создаст реальную конкуренцию наземному.

В качестве пилотного проекта «Севастопольский морской порт» Емельянов предложил два маршрута – из Севастополя в Ялту и обратно, другой – из Севастополя в Евпаторию.

Сергей Емельянов возглавил предприятие «Севастопольский морской порт» 31 августа по распоряжению российского главы города Дмитрия Овсянникова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».