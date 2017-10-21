В Минске завершился «Марш возмущенных белорусов», есть задержанные

В столице Беларуси Минске 21 октября вечером завершился организованный оппозиционером, бывшим кандидатом в президента Николаем Статкевичем «Марш возмущенных белорусов». Как передает белорусская служба Радио Свобода, после завершения акции полиция задержала по меньшей мере двух человек.

Ранее сегодня белорусские СМИ сообщали о задержании региональных активистов, которые собирались присоединиться к акции протеста в Минске.

Согласно сообщению, в Минске задержали режиссера Ольгу Миколайчик и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артема Черняка.

Правоохранительные органы Беларуси приичины задержаний не сообщают.

В ходе акции несколько сотен протестующих мирно прошли от Октябрьской до площади Независимости. Марш длился менее часа. Во время шествия силовики не препятствовали митингующим.

Акция «Марш возмущенных белорусов» не санкционирована, однако, Николай Статкевич заранее предупредил власти о ее проведении. Основные треюования протестующих – отмена «декрета о дармоедах», повышение зарплат и пенсий, борьба с дедовщиной и насилием в армии.

На первый «Марш возмущенных» в Минске в феврале этого года вышли около трех тысяч человек.