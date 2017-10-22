В Севастополе открыли кинофестиваль «Святой Владимир»

В аннексированном Севастополе 21 октября открылся третий фестиваль духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Во время фестиваля зрителям бесплатно покажут более тридцати фильмов духовно-нравственного содержания.

Cудьи оценят представленные фильмы в шести номинациях – телепроект, короткометражные и полнометражные игровые и художественные фильмы и анимационное кино.

Для конкурсной программы отобрали 40 картин из почти 400 поданных заявок.

Организаторы фестиваля пригласили в жюри российских сценаристов, режиссеров и продюсеров. Среди них – Юрий Кара и Михаил Калинин.

Кроме этого, оценивать фильмы будут советник директора телеканал «Россия» Владимир Соловьев, генеральный директор «Литературной газеты» Алексей Шавло и представители духовенства – протоиереи Николай Доненко и Стефан Сломчинский.

О числе иностранных представителей в судейской команде информации на данный момент нет.

На церемонии закрытия 24 октября победителей фестиваля наградят, а зрителям покажут фильм «Монах».

Российские власти Крыма в сентябре утверждали, что на второй кинофестиваль «Евразийский мост», который проходил в Ялте приехали британский режиссер Гарет Джонс и французский режиссер Патрик Казаль.

Подконтрольные Кремлю власти регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить аннексированный полуостров. Таким образом они стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

Министерство иностранных дел Украины предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».