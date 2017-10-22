В Симферополе оштрафовали 53 человека за выброс мусора

Подконтрольная России администрация Симферополя составила 53 административных протокола на жителей города за «нарушение правил благоустройства». Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«За 2017 год в отношении несознательных горожан, осуществлявших несанкционированный сброс коммунальных отходов, составлено 53 административных протокола по статье 3.11 «Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления», – сказано в сообщении.

Созданный российским главой Крыма Сергеем Аксеновым «инвестиционный совет» полуострова 6 октября 2017 года одобрил проект строительства комплекса по переработке мусора на базе земельного участка в Симферополе в районе улиц Жени Дерюгиной и Кубанской.

Власти Крыма предполагают, что инвестпроект окупится за три года, а подрядчик создаст 175 рабочих мест.

При этом, российский министр экономического развития аннексированного Крыма Андрей Мельников и мэр Симферополя Игорь Лукашев еще не подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта.