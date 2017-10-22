Багдад ждет от «Роснефти» объяснений после подписания договора с курдами

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби потребовал разъяснений от российской компании «Роснефть» в связи с подписанием договора о разработке нефтяных месторождений с властями Иракского Курдистана.

Как передает Радио Свобода, об этом иракский министр сказал на пресс-конференции 21 октября в Багдаде.

Власти курдской автономии на днях договорились об участии «Роснефти» в крупном нефтяном проекте. Доля российской стороны при вхождении в проект может составить до 400 миллионов долларов.

Министерство нефти Ирака назвало незаконными все контракты, подписанные в регионах без согласия Багдада, и пообещало оспорить их в суде.

В заявлении главы нефтяного ведомств Ирака говорится, что, согласно Конституции страны, только Министерство нефти и правительство имеют право заключать с иностранцами контракты и соглашения, связанные с разработкой нефтяных и газовых месторождений и инвестициями в них. Все иные документы власти Ирака считают не обязательными к соблюдению и оставляют за собой право обращаться в суд для защиты национальных богатств.

В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости этой автономии от Багдада. Почти 93 процента голосовавших высказались в поддержку отделения от Ирака. Глава автономии Масуд Барзани призвал Багдад и соседние страны уважать волю курдского народа.

Западные государства и Россия подчеркнули важность сохранения территориального и политического единства Ирака.