Власти Крыма решили пустить с молотка еще два объекта госсобственности

Подконтрольное Кремлю Минимущества Крыма собирается провести аукцион по продаже еще двух объектов недвижимости «государственной собственности». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Власти Крыма утверждают, что на «открытые торги» выставят одноэтажное здание магазина стройматериалов с земельным участком в селе Сенокосное Раздольненского района и группу инвентарных объектов – бывшую АЗС – с земельным участком в Керчи.

Подконтрольное Кремлю правительство полуострова 11 октября сообщило, что недвижимое имущество шести автозаправочных станций, базу отдыха «Шахтерские зори» и пансионат «Орел» продадут на открытом аукционе.

В октябре подконтрольные Кремлю крымские власти обязали «национализированные» предприятия «Крымхлеб», «Симферопольский комбинат хлебопродуктов», «Крымтелеком», «Крымтехнологии» и издательство «Таврида» оформить документы на приватизацию до конца 2017 года.

В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму «национализировали» около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.