В Киеве на кинофестивале покажут фильм о Сенцове, заработанные средства перечислят семье режиссера

В Киеве на кинофестивале «Молодость» 22 октября покажут документальный фильм «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова», а все заработанные за этот сеанс средства обещают перечислить семье украинского режиссера, который отбывает тюремный срок в России.

Об этом сообщил кинофестиваль «Молодость» на странице в Фейсбуке.

Показ документального фильма российского режиссера Аскольда Курова состоится в рамках программы «Свобода. Кино социальных изменений», в синем зале кинотеатра «Киев». Начало сеанса в 17:30.

Фильм российского режиссера Аскольда Курова «Процесс» ранее номинировали на международную премию Silver Eye-2017 как лучший документальный фильм Восточной и Центральной Европы.

Документальный фильм «Процесс» вышел в украинский прокат 6 апреля 2017 года.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олега Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября. Позже сообщалось, что Сенцова этапировали из Иркутска в Челябинск. Однако в Челябинском следственном изоляторе опровергли информацию о перевозке в учреждение Сенцова.

В октябре стало известно, что Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).