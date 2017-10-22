Крымчан предупредили о дождях на всей территории полуострова

В воскресенье, 22 октября, на всей территории аннексированного Россией полуострова пройдут дожди. Об этом сообщил крымский Гидрометцентр.

В Симферополе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью не ниже 9 градусов, днем воздух прогреется до 16 градусов тепла.

В Севастополе синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями. По их данным, ночью без осадков, утром и днем пройдет дождь. Температура воздуха ночью не ниже 11 градусов, днем будет от 15 до 17 градусов тепла.

На Южном берегу Крыма прогнозируют, что будет облачно с прояснениями. Также возможен небольшой, временами умеренный дождь. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов, днем от 16 до 18 выше нуля.

По данным крымского управления МЧС России, прогнозируется вероятность нарушения в работе Керченской паромной переправы из-за комплекса неблагоприятных явлений.