Джеппаров: экосистеме Белогорского водохранилища нанесли необратимый ущерб

Из-за огромного колебания уровня воды зимой и летом, экосистеме Белогорского водохранилища нанесен необратимый ущерб. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«До перекрытия правительством Украины Северо-Крымского канала Белогорское водохранилище так сильно не мелело. Здесь обитали сотни тысяч пресноводных моллюсков и других представителей подводной флоры и фауны… К сожалению пока нет никаких предпосылок для стабилизации уровня водохранилища в последующие годы», – рассказал Джеппаров.

Белогорское водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу, берущей свое начало с самого полноводного истока в Крыму – Карасу-Баши.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».