Крымский татарин из Узбекистана: миграционная служба Украины отказала мне в убежище

Крымский татарин, ветеран боевых действий на Донбассе Халил Аметов утверждает, что Государственная миграционная служба Украины отказалась рассматривать его заявление о предоставлении убежища. Об этом Крым.Реалии сообщил сам Аметов.

«В миграционной сказали: «Иди в военкомат, подпиши контракт, провоюй три года и получишь гражданство! Но я им объяснил, что я и так воюю и мне не нужны деньги за то, что я воюю», – сказал он.

Аметов отметил, что принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в 2016 – 2017 годах против сепаратистов. Участие Аметова в боевых действиях в составе Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» Крым.Реалии подтвердили бывшие бойцы этого подразделения.

По словам Аметова, в Узбекистане спецслужбы преследуют его семью из-за его участия в боевых действиях на Донбассе.

«Мои родители в Узбекистане. Очень сильно таскали мою анашку (маму – крымскотатарск. – КР) и сестренку, держали в подвале в милиции», – сказал Аметов.

Он добавил, что представители узбекских спецслужб оказывают давление на родственников с целью добиться его возвращения в Узбекистан.

Аметов говорит, что проживает в Украине с 2007 года, но остается гражданином Узбекистана. Во время боевых действий на Донбассе он потерял паспорт. В настоящее время проживает с семьей в Одессе.

Публичных комментариев Государственной миграционной службы по этому поводу пока нет.