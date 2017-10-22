Экс-президент США Картер готов отправиться в КНДР как посредник

Бывший президент США Джимми Картер заявил, что готов отправиться в Северную Корею от имени администрации Трампа, чтобы помочь снять растущую напряженность между двумя странами. Об этом сообщает The New York Times.

93-летний Картер дал интервью в своем доме на ранчо в штате Джорджия и сообщил, что «пришло время для еще одной дипломатической миссии и что он готов исполнить ее для президента Трампа».

Картер, демократ, который был президентом с 1977 по 1981 год, сказал, что он говорил с генерал-лейтенантом Генри Макмастером, помощником Трампа по национальной безопасности, который является его другом, но получил отрицательный ответ. Картер сообщил, что перебранка Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына вызвала обеспокоенность у многих, в том числе и у него.

По словам бывшего президента США, Северная Корея стремится сохранить свой режим, и «мы сильно переоцениваем влияние Китая на Северную Корею».

«Особенно на Кима, который никогда не был в Китае», – добавил Картер, напомнив, что отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир бывал в Китае и был близок с китайским руководством.

Назвав северокорейского лидера «непредсказуемым», Картер выразил обеспокоенность, что если Ким подумает, что Трамп будет действовать против него, он может совершить что-то упреждающее. По мнению Картера, обладание северокорейским режимом ядерным оружием может привести к упреждающему ядерному удару по Японии и Южной Корее.



В середине 1990-х Картер посетил Пхеньян вопреки возражениям тогдашнего президента Билла Клинтона и заключил соглашение с Ким Ир Сеном – дедом нынешнего лидера КНДР.