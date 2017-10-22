В Севастополе проведут фестиваль в честь войны, из-за которой Россия лишилась военно-морского флота

Российское военно-историческое общество объявило о намерении провести с 28 по 29 октября в аннексированном Россией Севастополе «международный» фестиваль «Русская Троя», посвященный событиям Крымской войны 1853–1856 годов, в результате которой Россия лишилась права иметь Черноморский флот.

Об этом сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества.

«Фестиваль соберет участников военно-исторических клубов России и зарубежья, и станет одним из самых масштабных смотров, воспроизводящих события обороны города-героя», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля обещают показать документально-игровой фильм о Крымской войне режиссера Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя», созданный в 1911 году.

В Севастополе 8 сентября провели крестный ход, приуроченный к годовщине перехода войск Российской империи на Северную сторону города во времена Крымской войны (1853-1856).

Крымская или Восточная война проходила с 1853 по 1856 годы между Российской империей и союзническими войсками Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского Королевства за господство на Ближнем Востоке и Балканах. Война закончилась Парижским миром, подписанным в 1856 году. Он лишил Россию права иметь военный флот на Черном море, а также крепости и прибрежные арсеналы.